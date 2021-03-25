Экспериментальную станцию для научного центра «Вектор» построят раньше, чем планировалось

Первые станции СКИФ запустят в 2024 году. Среди них будут и лаборатории для «Вектора», хотя изначально планировалось запустить их во второй очереди, сообщил на пресс-конференции в среду директор института катализа СО РАН Валерий Бухтияров. Он отметил, что получил копию письма, которое направила глава Роспотребнадзора Анна Попова на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова с предложением перевести станцию «Вектора» в первую очередь.

«Очевидно, это потребует обсуждения сметы строительства этой станции, которая пока еще не осметчена», — сказал господин Бухтияров. По его словам, пока смета составлена на шесть станций. Строительство дополнительной станции потребует разработки дополнительного проекта, а также поиска финансирования.

СКИФ — центр коллективного пользования, который будет включать ускорительный комплекс, экспериментальные станции и лаборатории. Центр создается по национальному проекту «Наука» с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0».

Фото: архивы пресс-служб