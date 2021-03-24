С 1 апреля в регионе открывается запись детей в школы

Обычно запись стартовала в феврале, но из-за пандемии ее пришлось перенести. На данный момент есть несколько способов записать ребенка в школу.

По прописке заявления принимают с 1 апреля до 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается 6 июля и продолжается до 5 сентября.

Список документов, которые надо подать для прикрепления ребенка к конкретному учебному заведению, следующий: заявление от родителя, свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, документ о регистрации ребенка по месту жительства, медицинские документы (сертификат о прививках и медицинская карта). Если приносите документы в школу лично, то обязательно следует сделать ксерокопии паспорта и свидетельства о рождении.

Если запись происходит через портал «Госуслуг», то необходимо уточнить номер СНИЛС ребенка. После регистрации на сайте появится информация, когда необходимо будет подойти в школу.





