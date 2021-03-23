В НГТУ НЭТИ займутся адаптацией «приправы» для космонавтов

Добавку для сохранения костной ткани в условиях невесомости разработали ученые Института химии твердого тела и механохимии СО РАН.
Порошок из лузги риса и зеленого чая с добавлением витаминов сделает меню покорителей Вселенной полезным для здоровья. Изучив показатели животных, побывавших в невесомости, ученые пришли к выводу, что у покорителей космоса существует очень серьезная проблема — потеря костной ткани и атрофия мышц. Это и легло в основу разработки.
Несколько лет назад специалисты ИХТТМ СО РАН решали аналогичную проблему для животноводства: цыпленок на современной птицефабрике быстро набирает вес, а связки и кости окрепнуть не успевают. Была разработана добавка для ускорения роста хрящевой и костной ткани.
Для «космической» добавки усовершенствовали технологию и компоненты. В итоге в состав вошли рисовая лузга, зеленый чай и витамин D. Сейчас комплекс готовы испытать на грызунах, причем в подопытные будут взяты животные с истощением костной ткани и с костными травмами.
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Механохимическое получение добавки с витамином Д
Не менее важный вопрос — как ввести полезный порошок в рацион, не изменяя вкуса продуктов — будут решать на кафедре технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ.
Ученым НГТУ НЭТИ предстоит замаскировать добавку и минимизировать терпкий вкус зеленого чая. Работа начнется после завершения испытаний на грызунах.
«В этом проекте участвуют несколько специалистов, в том числе студентка Полина Решетникова, выигравшая грант НГТУ НЭТИ. Необходимо решить, насколько можно обогатить продукт этой добавкой и в каком количестве. В результате планируется создать образцы продуктов, которые будут иметь высокую биологическую ценность и отвечать заявленным требованиям», — прокомментировала предстоящие работы заведующая кафедрой технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ Лада Рождественская.
Когда все испытания и эксперименты завершатся, можно будет приступать к производству «умной» еды и включать ее в меню космонавтов.
Фото: П. Решетникова
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