В НГТУ НЭТИ займутся адаптацией «приправы» для космонавтов

Порошок из лузги риса и зеленого чая с добавлением витаминов сделает меню покорителей Вселенной полезным для здоровья. Изучив показатели животных, побывавших в невесомости, ученые пришли к выводу, что у покорителей космоса существует очень серьезная проблема — потеря костной ткани и атрофия мышц. Это и легло в основу разработки.

Несколько лет назад специалисты ИХТТМ СО РАН решали аналогичную проблему для животноводства: цыпленок на современной птицефабрике быстро набирает вес, а связки и кости окрепнуть не успевают. Была разработана добавка для ускорения роста хрящевой и костной ткани.

Для «космической» добавки усовершенствовали технологию и компоненты. В итоге в состав вошли рисовая лузга, зеленый чай и витамин D. Сейчас комплекс готовы испытать на грызунах, причем в подопытные будут взяты животные с истощением костной ткани и с костными травмами.



