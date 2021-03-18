«Комитет по спасению очного образования Нск» устроил круглый стол о проблемах цифровой образовательной среды

В Новосибирске состоялся круглый стол по теме «Гуманистические аспекты и социальные последствия внедрения „Цифровой образовательной среды“ и дистанционного обучения», организованный общественным движением «Комитет по спасению очного образования Нск».

На круглом столе обсуждались проблемы внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС), а также социальные и психологические последствия от ее внедрения. Специалисты рассказали про опыт преподавательской деятельности в новых условиях, влияние на качество обучения, а также про последствия для обороноспособности страны.

Большинство экспертов высказались резко отрицательно к внедрению ЦОС. Мероприятие стало ответом обеспокоенного родительского сообщества на агрессивное навязывание Цифровой образовательной среды. Отметим, что к «Комитету по спасению очного образования Нск» присоединилось уже более трех с половиной тысяч новосибирцев.