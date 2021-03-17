Для 13 тысяч новосибирских малышей не нашлось места в детских садах

В Новосибирске 36 тысяч детей ждут очереди на поступление в детские сады. Об этом рассказал начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахмегареев на совещании по комплектованию детских садов. Планируемый набор в этом году — 23 тысячи человек. Оставшихся 13 000 малышей дошкольные учреждения города принять не смогут.

«На выпуске из дошкольных учреждений сейчас 19 тысяч ребят, планируемый набор — 23 тысячи детей в возрасте от полутора до семи лет. Комплектование детских садов будет идти до 1 сентября», — рассказал господин Ахмегареев. По словам чиновника, 23 000 путевок в детские сады — рекордная цифра для Новосибирска. Количество мест увеличили благодаря строительству новых дошкольных учреждений. Так, в конце 2020 года в городе достроили и открыли сразу десять новых садов.

Строительство объектов продолжается. Количество мест для ребят увеличится еще на 520, после того как введут в эксплуатацию строящиеся садики в Октябрьском и Кировском районах.