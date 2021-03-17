Школьники на пороге весенних каникул. Когда они пойдут отдыхать?

В Министерстве просвещения РФ назвали даты весенних каникул в 2021 году. Они продлятся с 22 по 28 марта включительно. 29 марта ученики вновь вернутся за парты. Сообщается также, что каникулы сокращать не рекомендуют, но сроки их начала и окончания школы вправе регулировать сами, если на это есть весомая причина. При этом график может быть пересмотрен в пределах нескольких дней, например, из-за особенностей учебного плана. В школах, где учебная программа разбита на триместры и модули, каникулы предлагается организовать с 5 по 11 апреля.