Губернатор Новосибирской области вошел в состав Совета по науке и образованию при президенте РФ

Андрей Травников стал единственным губернатором, который вошел в Совет по науке и образованию при президенте. Помимо главы нашего региона, в состав Совета включен еще один новосибирец – генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Глава государства наделил Совет по науке и образованию функциями по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития, а также по принятию решений об инновационных проектах правительства государственного значения.

С 2019 года губернатор Новосибирской области возглавляет научную комиссию Госсовета по направлению «Наука». В составе рабочей группы — 64 человека. Это представители 19 субъектов Российской Федерации, Государственной думы РФ, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений — научных организаций и крупных вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития, общественных и экспертных организаций.

Фото: архивы пресс-служб