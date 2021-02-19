Киберспорт в массы! В образовательных программах может появиться новая дисциплина – киберспорт

В рамках заседания обсудили три сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги) и четыре сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (Студенческой лиги). В 2020 году на участие в Школьной лиге подали заявки более 5 тысяч школьников из более чем тысячи школ со всей страны. В четвертом же сезоне Студенческой лиги поучаствовало более 6500 тысяч студентов из 254 вузов и средних специальных учебных заведений в 43 регионах России.

«Общество уже признало киберспорт, но главный вопрос заключается в том, чтобы научиться с ним работать, – отмечает президент ФКС России Дмитрий Смит. – Сейчас главная задача заключается в том, что перебороть стереотипы и негатив, связанный с этим видом спорта. Еще раз подчеркну, что геймер и киберспортсмен — абсолютно разные понятия. Человек становится киберспортсменом, когда у него появляется система тренировок и подготовки к соревнованиям, команда, план физических нагрузок. Обращаю особое внимание на то, что киберспортсмен сейчас — это человек, ведущий здоровый образ жизни».

Участники дискуссии обсудили стратегию развития киберспорта в образовательных организациях по всей стране, а также договорились запустить образовательные проекты подготовки кадров для индустрии, создать киберспортивные клубы и секции на базе вузов и средних специальных учебных заведений и расширить работу с регионами.