Все дело в генах? Ученые Новосибирска приступили к исследованию генов у школьников

Новосибирские ученые приступили к проекту по изучению генов школьников. Исследователи намерены изучить генетику учеников, имеющих проблемы с успеваемостью и поведением. Программа реализуется в качестве пилотного проекта на базе нескольких школ Новосибирска среди учеников пятых-одиннадцатых классов.

Для исследования были выбраны три самых изученных гена, взаимосвязанность которых с теми или иными особенностями личности уже многократно показана в мировых научных исследованиях. «Разумеется, это не какие-то «гены преступника», а варианты нормы, – сказал сотрудник института цитологии и генетики Владимир Максимов. – Один ген или полиморфизм не может полностью определять поведение человека. Но на больших группах какие-то закономерности все-таки просматриваются. Например, известно, что носительство определенного генотипа предрасполагает к синдрому дефицита внимания и гиперактивности».

Проект призван применить научные знания на практике и увеличить эффективность работы психологов со школьниками. Сама по себе генетическая особенность ничего не решает, и информация о генетических особенностях станет лишь дополнительным инструментом в работе с учениками.