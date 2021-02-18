Интернациональная наука. Шведский ученый возглавит лабораторию института теплофизики СО РАН в Новосибирске

Новую лабораторию института теплофизики СО РАН в Новосибирске возглавит шведский ученый Бенгт Сунден. Профессор Сунден — крупнейший в мире специалист в области термодинамики и механики жидкости. Ожидается, что его опыт и знания помогут сибирским ученым, занимающихся решением передовых задач в области энергетики. Специалисты сосредоточатся на вопросах экономии ресурсов и снижения уровня загрязнения окружающей среды.

«С одной стороны — это консолидация наших усилий, с другой — привлечение крупного специалиста для передачи научных наработок, идей и технологических приемов для их реализации. К тому же это еще получение взгляда со стороны на нашу многолетнюю работу, что всегда полезно, — рассказал заведующий лабораторией термогазодинамики ИТ СО РАН доктор физико-математических наук Владимир Терехов. — Есть пласт задач, которые для нас являются новыми, а у профессора Бенгта Сундена накоплен определенный опыт их решения. Совместно с ним мы и будем стараться этот опыт реализовать»,

Работа лаборатории будет разделены на пять блоков. В ней будут использоваться новейшие установки и измерительные системы мирового уровня, среди которых — лазерная доплеровская анемометрия, полевые 2- и 3D-измерители скоростей и турбулентности, визуализация течений.

Всего в проекте задействуют пятьдесят специалистов. За их деятельностью Сунден будет следить в основном дистанционно, однако два месяца в году он будет проводить в стенах лаборатории, чтобы оценить проделанную работу.

Фото: архивы пресс-служб