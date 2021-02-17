Новосибирские вузы готовы принять своих иностранных студентов – достаточно двух отрицательных тестов на коронавирус

Иностранные студенты могут приступить к учебному процессу в вузах только при наличии двух отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора: «В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции студенты – иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение семидесяти двух часов после въезда на территорию Российской Федерации, – говорится в сообщении ведомства. – Таким образом, студенты – иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР».

При этом отмечается, что справки, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученные до и после въезда на территорию России, могут быть предоставлены на русском или английском языках. До получения результатов по прибытии на территорию России студенты должны соблюдать режим изоляции.