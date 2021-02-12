Сибирское управление минобра будет ликвидировано. Причина – ситуация с неоправданно низкими зарплатами ученых, о которой накануне узнал президент

Как сообщил заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко, в Новосибирске после скандала с зарплатами ученым института цитологии и генетики, будет ликвидировано сибирское управление министерства. «Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства», — сказал господин Кучеренко. По словам замминистра, уже сделаны определенные кадровые выводы. «Территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано», — заявил замминистра. По информации минобрнауки, реорганизация и сокращения также коснутся других отделений на Дальнем Востоке и Урале.