Меч Грозного. Новосибирские археологи нашли холодное оружие, принадлежавшее царю Ивану IV

В Институте археологии и этнографии Новосибирска открылась выставка, которая раскрывает особенности использования холодного оружия сибирскими этносами в различные исторические эпохи. С глубокой древности и до наших дней клинки в Сибири имели не только практическое назначение, но и подчеркивали статус владельца, использовались в обрядовых практиках.

Среди выставленных экспонатов большую долю занимает оружие, принесенное в качестве жертвы или подношения божествам с просьбой о здоровье, благополучии, правильном пути души в загробном мире. Самый удивительный меч из представленных на выставке — длинный западноевропейский клинок XII века. На его лезвие нанесена надпись-посвящение, переводимая с латыни «Во имя матери нашего Спасителя вечного, Господа Спасителя вечного. Христос Иисус Христос» (на одной стороне) и «Во имя Всемогущего. Богоматерь. Во имя Вечного» (на обороте).

«Мы нашли этот меч случайно, работая на раскопках более древнего могильника в Барабе, возле села Старые Карачи, – рассказал академик Вячеслав Молодин. – Клинок находился очень близко к земной поверхности, буквально в нескольких сантиметрах от нее. Нам повезло, что так совпало, иначе меч бы лежал там и лежал неведомо сколько. Реставрацию этой незаурядной находки проводили в Эрмитаже».

Как такой меч мог попасть в Сибирь? Археолог поделился гипотезой, которую назвал «почти фантастической». Когда казачий атаман Иван Кольцо привез Ермаку от Ивана Грозного легендарный доспех, заморский старинный меч мог к нему прилагаться. Затем, если клинок остался у атамана, то мог быть потерян во время разгрома его отряда. «Меч был не положен в погребение или клад, а просто брошен, потерян», — подчеркнул академик.

Фото: архивы пресс-служб