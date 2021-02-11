Книгу в руки и учись. По новым санитарным правилам, смартфоны в рамках образовательного процесса использовать нельзя

Роспотребнадзор принял новые санитарные правила в сфере воспитания и обучения детей, согласно которым несовершеннолетним запрещено пользоваться смартфонами в образовательных целях. Об этом сообщила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. Она добавила, что в новых правилах уточняются требования к электронным средствам обучения. В них отмечается, что для учебы подходят планшеты, ноутбуки, моноблоки и интерактивные доски. В службе уточнили, что школьники могут брать с собой мобильные телефоны для общения и связи с родителями.