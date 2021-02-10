Пять миллионов для ученой девы. Молодая ученая из Новосибирска получила от президента внушительную премию

Сотрудница института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина получила премию в пять миллионов рублей на следующий день после того, как пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату.

Накануне состоялось встреча главы государства с молодыми учеными, на которой Анастасия рассказала, что получает зарплату в двадцать тысяч рублей, хотя должна была получать около восьмидесяти. По ее словам, ей предлагали устроиться на полставки при выполнении того же объема работы. После этого президент поручил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову разобраться с ситуацией. Министерство образования, прокуратура и Следственный комитет начали проверку работы института.

После этого институт распространил пресс-релиз, что госпожа Проскурина вместе с двумя женщинами-коллегами стала обладательницей премии для молодых ученых. В команде таких же молодых исследователей Анастасия занимается поиском технологий для лечения рака. Команда прорабатывает инновационные методы, ранее не использовавшиеся в науке. Каждая из ученых получила по пять миллионов рублей.