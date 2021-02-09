Когда сдавать экзамены? Региональное министерство образования рассказало о расписании ЕГЭ и ОГЭ для новосибирских школьников

Министерство образования Новосибирской области опубликовало обновленные проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, данные Рособрнадзором. Проект предусматривает два периода сдачи ЕГЭ и ГИА и отсутствие экзаменов по предметам по выбору для девятиклассников.



«Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня», - говорится в сообщении. Устный иностранный выпускники сдадут 21 и 22 июня.



В текущем году впервые ЕГЭ по информатике и ИКТ выпускники будут сдавать на компьютерах. Экзамен пройдет в два дня - 24 и 25 июня. Также впервые ученики девятых классов будут сдавать только обязательные предметы - математику и русский язык.