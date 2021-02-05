Талантливые новосибирские студенты будут получать стипендию от губернатора и регионального правительства

По результатам конкурсного отбора сто шестьдесят студента из Новосибирской области получат стипендии губернатора. Кроме того, еще пять стипендий регионального правительства выделят для студентов-соотечественников, которые вернулись на родину из-за рубежа. Выплаты им вручат непосредственно в вузах, где студенты обучаются. Все эти ребята занимали призовые места, представляли научные работы, публиковали статьи и выступали на конференциях. Размер выплаты, которая назначается сроком на один год, составляет четыре тысячи рублей ежемесячно для каждого студента.