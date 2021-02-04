Аудитории дождались студентов. Учащиеся НГТУ НЭТИ возвращаются в офлайн

В НГТУ НЭТИ с 8 февраля студенты очной, очно-заочной и заочной форм обучения по основным образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) начнут обучение в обычном режиме. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия для иногородних студентов будет предложен выбор формата обучения в весеннем семестре через личный кабинет. Так, например, студент может остаться дома на дистанционном обучении или вернуться в Новосибирск, чтобы посещать занятия в очной форме. Для студентов, обучающихся в дистанционном формате, будут организованы трансляции лекций, преподаватели предложат формат проведения практических занятий и лабораторных работ.

Сотрудники, студенты и посетители университета должны будут соблюдать строгий масочный режим. Все присутствующие в университете должны находиться в масках, исключением является только преподаватель, читающий лекцию. Кроме того, в вузе проходит добровольная вакцинация сотрудников от вируса COVID-19.

«НГТУ НЭТИ позаботился о здоровье студентов, сотрудников вуза и создал максимально безопасные условия для пребывания в университете. Сейчас в наших учебных корпусах установлены рециркуляторы воздуха, разделены входной и выходной потоки в учебных корпусах, на входе — автоматические диспенсеры с антисептиком, в санузлах — бутылочные, а также организован учащенный график проведения генеральной уборки и проветривания помещений, — рассказал проректор по учебной работе НГТУ НЭТИ Сергей Чернов. — Стоит отметить, что на входе в корпуса будут проверять наличие маски и контролировать температуру каждого, кто хочет попасть в корпус».

Фото: архивы пресс-служб