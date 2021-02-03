За счет бюджета. Дети-сироты будут бесплатно получать высшее образование

Государственная Дума в третьем, заключительном, чтении приняла законопроект, дающий детям-сиротам, а также детям, оставшимся без обеспечения родителей, право обучаться на высшее образование за счет бюджетных средств. Этот законопроект в Госдуму внесла группа депутатов «Единой России» еще в мае 2020 года. В законе отмечается, что он нацелен на закрепление меры «социальной справедливости, нашедшей свое отражение в предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, права на получение высшего образования за счет средств соответствующего бюджета».

Авторы законопроекта напомнили, что льготу по внеконкурсному приему в вузы ввели еще в 1987 году, а спустя пять лет эта категория граждан получила право поступать в вузы вне конкурса при успешных результатах экзаменов. Тем не менее сейчас по закону «Об образовании в РФ» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право преимущественного зачисления при условии успешной сдачи вступительных экзаменов наравне с другими льготными группами. Из-за этого, считают авторы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лишились ряда гарантий и доступности высшего образования. Теперь же они смогут обучаться по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах установленной квоты. Также такое право получат инвалиды I и II групп, инвалиды с детства или вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, а также некоторые ветераны боевых действий.