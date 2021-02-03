Готовьте вопросы. 5 февраля состоится горячая линия по новым СанПиНам в школах

5 февраля новосибирцам ответят на вопросы о новых санитарно-эпидемиологических правилах и нормах. О проведении горячей линии сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

Новые требования к организации работы школ действуют с начала наступившего года. В результате в аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе регулярно поступают вопросы от родителей учеников. Так, спрашивают об использовании смартфонов в школах, о продолжительности больших перемен. На эти и другие вопросы в ходе горячей линии ответят представители регионального министерства образования, департамента образования мэрии Новосибирска, Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора.

Горячая линия будет проходить с 14:00 до 16:00. На сайте Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области будет вестись текстовая трансляция. Вопросы можно прислать до 12:00 5 февраля на почту lem@nso.ru. Также можно отправить СМС на номер +7-964-095-81-39.