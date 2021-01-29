Измерить риски. Новосибирские ученые изобрели для сердечных больных специальный прибор «рискометр»

Ученые из Новосибирска создали методику тестирования, которая выявляет риск инфаркта миокарда и других сердечно сосудистых заболеваний.

Для более точного сбора и анализа информации о наследственной предрасположенности к развитию болезней сердца разрабатываются специальные тесты — рискометры. Наибольших успехов в этом добились сотрудники института цитологии и генетики СО РАН. «С целью разработки шкалы генетического риска для жителей России мы проанализировали данные, используемые в статьях с 2005-го по 2020 год, и выявили сорок три полиморфизма, наиболее часто ассоциированные с заболеваниями сердца», – рассказала ведущий научный сотрудник института Елена Шахтшнейдер. Именно эти изменения встречаются в генах, ассоциированных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца, инфарктом миокарда, генах, связанных с липидным обменом, иммунным ответом, ангиогенезом.

Сейчас исследования новосибирских ученых находятся в завершающей фазе. Затем им предстоит получить патент, после чего готовые рискометры поступят в медицинскую практику.