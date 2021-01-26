«ЕГЭ уже катится к закату». ЕГЭ могут заменить традиционными школьными экзаменами?

Глава Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков сообщил, что многие вузы в 2021 году будут принимать учащихся по вступительным экзаменам, игнорируя результаты ЕГЭ. В связи с этим в ближайшие годы процедуру проведения такого экзамена могут вовсе отменить. По словам господина Комкова, ЕГЭ продемонстрировал свою несостоятельность: ректоры жалуются, что им приходится принимать людей с высокими баллами, «которые ничего не знают при этом».

«ЕГЭ уже катится к закату — было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Постепенно мы введем нормальную систему аттестации. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два”, — сказал Сергей Комков.