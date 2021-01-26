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«ЕГЭ уже катится к закату». ЕГЭ могут заменить традиционными школьными экзаменами?

По мнению главы Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, ЕГЭ продемонстрировал свою несостоятельность.

Глава Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков сообщил, что многие вузы в 2021 году будут принимать учащихся по вступительным экзаменам, игнорируя результаты ЕГЭ. В связи с этим в ближайшие годы процедуру проведения такого экзамена могут вовсе отменить. По словам господина Комкова, ЕГЭ продемонстрировал свою несостоятельность: ректоры жалуются, что им приходится принимать людей с высокими баллами, «которые ничего не знают при этом».

«ЕГЭ уже катится к закату — было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Постепенно мы введем нормальную систему аттестации. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два”, — сказал Сергей Комков.

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