Летние каникулы начнутся позже. Учебный год планируют продлить из-за коронавируса, нарушившего учебный план

В некоторых новосибирских школах учебный год будет продлен, заявил глава регионального Минобра Сергей Федорчук. По его словам, изменения учебного графика летом 2021 коснутся как минимум десяти образовательных учреждений области. Причина — отставание от учебного плана. Согласно закону, принять решение о продлении учебы главы школ могут самостоятельно, без соответствующего распоряжения профильного министерства.

Господин Федорчук подчеркнул, что «все будет зависеть от развития ситуации, от исполнения учебного плана. В отдельных организациях учебный год будет продлен на срок примерно пять-десять дней». Министр добавил, что продление учебного года в новосибирских школах не затронет учеников девятых и одиннадцатых классов, которым предстоят выпускные экзамены ОГЭ и ЕГЭ.



