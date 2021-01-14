Как в старые добрые. C 18 января все новосибирские школы начнут учебный процесс в офлайне

Готовность к началу третьей четверти в школах обсуждалась на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области. «В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, поэтому все меры, включая составление расписания, перераспределение потоков, социальное дистанцирование, организацию питания, должны неукоснительно соблюдаться участниками образовательного процесса, – подчеркнул заместителя губернатора, председатель оперативного штаба Сергей Нелюбов. – Следует со всей ответственностью подойти к этой работе, обеспечить постоянный мониторинг, активно взаимодействовать с родительской общественностью и оперативно реагировать на возникающие проблемные ситуации».

Среди других ключевых тем, озвученных на заседании – вакцинация работников системы образования от COVID-19. Как отметил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, в регионе имеется достаточно количество вакцины Спутник V. Работники образовательных организаций относятся к первому приоритету уровня лиц, подлежащих вакцинации.