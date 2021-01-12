Как попасть в начальную школу? С 1 апреля изменятся правила приема ребят в первый класс

В наступившем году прием детей в первый класс будет проходить по новым правилам. Принимать заявления от родителей будущих первоклашек начнут только 1 апреля. Об этом сообщается в приказе Минпросвещения «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Если раньше подача заявлений от родителей начиналась не позднее 1 февраля, то теперь прием заявлений будет стартовать только 1 апреля. Причем и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс - дата старта будет одна. Завершится прием заявлений от родителей из этих категорий 30 июня.

В соответствии с прежним порядком, школа должна была зачислить малыша в течение семи дней после приема документов, теперь распорядительный акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема всех этих заявлений (то есть после 30 июня). Это касается только тех семей, которые живут на закрепленной за школой территории и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении. Например, в приказе прописано приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. То есть принцип такой: сначала до 30 июня собираются все заявления, а потом издаются приказы.

Если ребенок живет не на закрепленном за школой участке, то подавать заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля. Если места остались, то в школу ребенка зачислят. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу.

В приказе Минпросвещения прописаны варианты подачи родителями документов: лично в школу; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт, с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.



