Назад в аудитории: губернатор Новосибирской области сообщил, что скоро студенты вернутся в офлайн

Во время оперативного совещания глава региона Андрей Травников заявил о том, что студентам стоит готовиться к обучению в очном формате. Об этом он сообщил сразу после выступления с докладом министра образования региона Сергея Федорчука. «Новогодние праздники прошли без существенных происшествий. Были регламентные отключения по теплу, но они не превышали двух-трех часов. Сейчас мы готовимся восстановить мониторинг по заболеваемость, хоть и каникулы идут. Детские сады работают в обычном режиме, система допобразования с сегодняшнего дня выходит с каникул, а учреждения среднего профессионального и высшего образования пока находятся на дистанте. По СПО будем на этой неделе по ситуации принимать решение», – рассказал господин Федорчук.



Губернатор напомнил, что по школам четкое решение уже принято: 18 января они возвращаются к урокам в очном формате. По мнению Андрея Травника, ситуация кардинально не изменится за неделю. При этом он задал вопрос, почему появилась заминка со студентами. «Предлагаю на этой неделе тему обсудить», – ответил министр образования.