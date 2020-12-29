Долго еще дома сидеть? Новосибирские студенты смогут вернуться к офлайн-обучению этой зимой

Новосибирские студенты, обучающиеся в вузах и колледжах, смогут вернуться к офлайн-обучению в феврале, об этом в ходе брифинга сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. «На оперштабе после праздников будем обсуждать возвращение к очной работе студентов среднего профессионального образования. По приказу федерального министерства студенты вузов до 6 февраля находятся на дистанционной форме обучения, — отметил господин Федорчук. Также он сообщил, что в настоящее время коронавирусной инфекцией болеют сорок два преподавателя и девяносто один студент в регионе.