Будет холодно – оставайся дома. Новосибирским школьникам разрешили не посещать занятия в сильные морозы

В ближайшие дни новосибирцев ждет бодрящий предновогодний подарок от природы – сильные морозы. В особенно холодные дни учащимся начальных и средних классов разрешили не ходить в школу. Морозы обрушатся на сибирскую столицу в ночь на субботу, 26 декабря. Пик похолодания придется на воскресенье: синоптики обещают мороз до –43 градусов. После этого в городе начнет постепенно теплеть, но выше –29 градусов температура не поднимется до самого Нового года.

В понедельник, 28 декабря, температура днем может составить –36 градусов, в связи с этим, согласно нормативам, в школы могут не пойти все учащиеся, с первого по одиннадцатый класс. Во вторник столбики термометров «поднимутся» до –33 градусов – старшеклассникам придется выйти на занятия (если к тому времени уже не начнутся каникулы), а младшие классы могут по-прежнему оставаться дома.



