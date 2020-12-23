Педагоги не довольны. Половину новосибирских учителей не устраивают трудовые условия

По данным аналитиков «Яндекса», профессиональное выгорание среди преподавателей более распространено, чем среди сотрудников бизнес-структур. В бизнесе это состояние испытывают пятьдесят процентов, а среди учителей — семьдесят пять. При этом в острой фазе выгорания находятся тридцать восемь процентов педагогов. К таким выводам пришли эксперты, проанализировав итоги тестирования тридцати восьми тысяч педагогов со всей страны, включая две с половиной тысячи новосибирских учителей.

Педагоги сообщают об эмоциональном истощении, усталости, равнодушии и негативном восприятии места работы. На них давит однообразие и бумажная работа. Также в ходе исследования выяснилось, что на выгорание влияют в целом неудовлетворенность трудовыми условиями, а также нехватка амбициозных задач и возможностей для продвижения по карьерной лестнице.

Стоит отметить, что опытные преподаватели испытывают большее недовольство условиями работы, чем их начинающие коллеги: среди респондентов, проработавших в школе более тридцати одного, недовольных – шестьдесят процентов, тогда как среди тех, чей стаж меньше трех лет, этот показатель – сорок два процента.