Длинные каникулы. До какого числа будут отдыхать новосибирские школьники?

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом новосибирские власти по просьбе родителей приняли решение о продлении каникул на неделю. Таким образом, ребята будут отдыхать с 28 декабря по 17 января. Продление каникул позволит начать третью четверть в образовательных учреждениях штатно, а также оценить обстановку с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Власти допускали частичный возврат к дистанционному обучению, если рост кривой заболеваемости будет значительными. В то же время министр образования Сергей Федорчук заявил, что пока в планах старт самой длинной четверти в очном режиме для всех новосибирских школах.