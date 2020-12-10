Новосибирские ученые попали в жилище неандертальцев. Археологи обнаружили неизвестные пещеры на Алтае

Ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН нашли в Алтайском крае две неизвестные пещеры. Их обнаружили неподалеку от других археологических памятников около реки Чагырка. Ранее там были найдены останки неандертальцев, обитавших на территории шестьдесят тысяч лет назад. Археологи нашли орудие среднего палеолита, которое принадлежало поздним алтайским неандертальцам, и другие артефакты.

Ведущий научный сотрудник института, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова сообщает, что к раскопкам найденных пещер планируется приступить в следующем году. По словам профессора, исследование пещер позволит определить, как жили неандертальцы: «У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания».