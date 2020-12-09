Назад к очному образованию! Все новосибирские школьники возвращаются в офлайн

Решение о массовом возврате школ к очному образованию было принято на очередном заседании оперштаба Новосибирской области. Напомним, что по приказу регионального министерства образования вторая четверть в общеобразовательных учреждениях началась для многих ребят в онлайне. Школьники с шестого по десятый классы остались дома на дистанте из-за сложной эпидобстановки в регионе. На очное обучение отправились только учащиеся с первого по пятый классы и одиннадцатиклассники. Поскольку ученики и работники школ стали заболевать реже, было решено массово возобновить очный процесс обучения. В понедельник, 7 декабря, в школы уже вернулись ученики девятых классов, а в конце недели, 11 декабря, за парты сядут и остальные школьники.

«Решение о возвращении всех классов в очный режим обучения — результат нашей планомерной работы по поэтапному выходу с дистанционного формата. Снижение заболеваемости среди школьников и педагогов произошло во многом благодаря дистанционному режиму и четкому соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, отметил заместитель губернатора, председатель оперативного штаба Сергей Нелюбов. — С 7 декабря к учебе вернулись девятые классы, и теперь, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, мы видим, что можем перевести на очный режим и всех остальных школьников».