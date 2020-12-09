До 2022 года. Роспотребнадзор решил продлить ограничения для детских садов и школ из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие ограничений для школ и детских садов из-за ковида до 1 января 2022 года. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. В документе «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» содержатся требования к работе образовательных организаций «для детей и молодежи в условиях коронавируса». «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условияx распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», введенные 30 июня 2020 года, продлеваются до 1 января 2022 года.



Правила нацелены на обеспечение «безопасных условий деятельности детских садов, школ, детских оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах». В перечисленных местах запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, кроме того, необходимо составление особого расписания для максимального «разобщения» детей. Также детям и взрослым нужно измерять температуру, занося показатели в специальный журнал. Тех, у кого имеются признаки ОРВИ, необходимо изолировать.