Мамы и папы против! Родители школьников, обучающихся на дистанте, требуют вернуть своим детям очные уроки

Родители «онлайн-учеников» уверены: пандемические ограничения нарушают детские права на получение полноценного очного образования. Новосибирские мамы и папы собрали более тысячи двухсот подписей под обращением к главе региона Андрею Травникову – они просят вернуть школьникам очное образование. Сбор подписей под «резолюцией за сохранение очного образования» объявила жительница Новосибирска Марина Волкова. Поддержавшие ее призвали пересмотреть ограничения, введенные в Новосибирской области из-за ковида, и потребовали переводить ребят на дистант только по согласию родителей. Письмо уже отправили губернатору. Во время сбора подписей инициативная группа родителей проводила одиночные пикеты с плакатами, на которых были красноречивые «лозунги»: «Компьютер не заменит учителя, верните детей в школу». «Дистанционное обучение — это смерть образования».