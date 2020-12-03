Снова за парты. Девятые классы вернутся в офлайн уже 7 декабря

Напомним, что 1 декабря, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал о том, что обсуждение вопроса о переводе девятиклассников к очному обучению — на повестке. Теперь штаб при Министерстве образования Новосибирской области озвучил свое принципиальное решение: «По результатам данных отрасли образования, Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения принято решение о возвращении в очное обучение учеников девятых классов с 7 декабря 2020 года». В штабе добавили, что соответствующий документ подготовят и опубликуют на этой неделе.