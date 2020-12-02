Девятиклассники вернутся в офлайн? Министр образования рассказал, какой будет третья четверть в новосибирских школах

«Мы возвращаемся к обсуждению очного обучения девятиклассников. Завтра будет оперативный штаб, коллеги общее наше решение озвучат. Пока девятые классы учатся дистанционно», — прокомментировал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Министр отметил, что зимние каникулы для школьников планируют провести в стандартном режиме. «Обучение в третьей четверти пока хотим начать в очном режиме. Но могу сразу же сказать, что будем отталкиваться от реальной эпидемиологической ситуации, — подчеркнул господин Федорчук. — Исходя из анализа сегодняшней ситуации, у меня есть надежда вернуть к очному обучению всех детей».