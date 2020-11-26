Как дела в школе? Что будет с зимними каникулами, и когда на этот раз закончится учебный год.

Говоря о зимних каникулах, министр образования отметил, что они начнутся 29-30 декабря, а завершатся 9-10 января. В настоящий момент каникулы продлевать не собираются, однако их реальная продолжительность будет зависеть от актуальной эпидемиологической ситуации в регионе. Также Сергей Федорчук затронул вопрос продолжительности учебного года в целом. Некоторые школы В Новосибирской области уже приняли решение его продлить. По словам министра, каждое образовательное учреждение будет самостоятельно выбирать стратегию на этот счет - все будет зависеть от того, успевает ли конкретная школы выполнить учебный план. «Кто-то может продлить учебный год, кто-то может подсократить остальные каникулы, — заявил министр. — Плана по всеобщему продлению учебного года у нас нет, но в отдельных школах, я уже это знаю, поэтому заявляю официально, он будет продлен».