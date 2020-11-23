Выпускники напишут сочинение позже из-за коронавирусной пандемии

Итоговое сочинение, по результатам которого ребят допускают к ЕГЭ, одиннадцатиклассники должны были писать 2 декабря, однако из-за коронавируса дату поменяли: это испытание выпускники будут проходить не раньше начала апреля (предположительно пятого числа). «Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов, — говорится в сообщении Рособрнадзора. — Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года». Если неутешительная эпидобстановка сохранится, то собеседование будут проводить дистанционно.