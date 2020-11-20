Давайте без двоек. Министр образования попросил не ставить «неудов» на удаленке

На первой дистанционной недели у многих школьников возникают технические неполадки. Сейчас на удаленке учатся около сорока процентов новосибирских школьников — это ребята с шестого по десятый класс, порядка ста сорока тысяч человек. Некоторые из них уже успели получить двойку – но не за незнание предмета, а по причине технических неполадок, проблем с подключением. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил, что так оценивать успеваемость сейчас недопустимо. «Что касается двоек за то, что дети не смогли подключиться, я против такой постановки вопроса, — отметил министр. — Если есть какие-то конкретные примеры, у нас работает горячая линия, оперативный штаб, мы готовы реагировать и поправлять наших коллег. Двойки за невозможность подключиться по каким-то причинам ставить точно нельзя. Разбираться в ситуации, почему не подключились, техническая была проблема или какая-то другая, — это нужно. Но это не два за предмет, это оценка, наверное, каких-то поведенческих вещей». Напомним, чтобы помочь школам наладить удаленный процесс обучения, в регионе создан отряд волонтеров из студентов НГПУ. Группы из пяти-семи волонтеров выезжают в школы, имеющие какие-то проблемы с организацией дистанционки, и помогают их решить. Студенты будут поддерживать образовательные учреждения до конца года.