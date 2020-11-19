Опять долгие каникулы? Вопрос о продление зимних каникул для новосибирских школьников уже обсуждается

По словам министра образования НСО Сергей Федорчук, сейчас ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях стабилизировалась, в отличие от начала ноября, когда в некоторых школах болели до сорока процентов учителей. «За последние недели в регионе существенно сократилось количество заболевших педагогов, сейчас этот показатель примерно на уровне осени прошлого года – это стало возможным во многом благодаря принятому решению о продлении каникул», – подчеркнул господин Федорчук. Решение о продолжительности новогодних каникул будет принято в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе– точнее власти определятся в начале декабря. Министр не исключает, что в случае роста заболеваемости, отдыхать школьники будут дольше, чем в прошлые годы.