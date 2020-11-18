Наладить дистанционку новосибирским школам помогают студенты-волонтеры

Во вторую четверть около шестидесяти процентов школьников вышли традиционно — в офлайн, другие учатся с применением дистанционных технологий. О начале учебного процесса рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

«С понедельника школы вышли с каникул и приступили к учебе в разном формате – очно и дистанционно. Мы находимся в постоянном контакте со школами и с родителями, стараемся максимально быстро реагировать на обращения и сбои, в Правительстве региона работает специальный оперативный штаб», — сообщил министр. По словам господина Федорчука, в помощь школам, учителям создан волонтерский отряд из студентов педагогического университета: они работают по заявкам от учебных заведений, помогают в настройке дистанционного образования, консультируют преподавателей. Среди волонтеров – студенты, которые обладают необходимыми навыками в сфере информационных технологий. Министр отметил, что сейчас платформы загружены не так сильно, как это было весной, поэтому сбоев в работе намного меньше.