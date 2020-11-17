Культурным курсом идем. В новосибирских школах планируют ввести курс культурологии

Ожидается, что в школах региона введут новый курс «Культурология» — об этом сообщила министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. В курс входит три цикла: мировая художественная культура, российская культура и культура региона. Предмет будут изучать с шестого по восьмой классы.

Новый курс введут в рамках проекта «Культурные нормативы школьников». Как отметила Наталья Ярославцева, в данный момент обсуждается программа мировой художественной культуры — ввести ее в учебный план хотят уже в следующем году. Курс охватит период, начиная с древнего мира и средних веков. Сейчас его разработкой занимается экспертная группа. В нее вошли представители музеев, консерватории, музыкального колледжа, института повышения квалификации и работники сферы образования. Текстовая информация будет сопровождаться видеоматериалами. Их создадут совместно с региональным центром креативных индустрий.