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Будет на чем играть. Новосибирским школам искусств купили музыкальные инструменты почти на 20 миллионов рублей

Обновление «музыкального ряда» стало возможным благодаря национальному проекту «Культура».

Новые возможности для юных музыкантов Бердска открыл нацпроект «Культура»: детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова в 2020 году получила новые музыкальные инструменты, учебники и интерактивные пособия. В кабинетах появились новые зеркала, хореографические станки, экран, новая мебель и ноутбуки Благодаря нацпроекту в школе обновлен и концертный зал: приобретено современное звуковое и световое оборудование. Новые микрофоны будут более качественно передавать звучание, а заливной свет, профильные прожекторы и световой пульт позволят создавать тонкую профессиональную атмосферу на спектаклях и концертных программах.

Оснащение новыми инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры, в число которых в 2020 году также вошли Куйбышевская детская школа искусств и Новосибирский колледж имени Мурова, проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Общая сумма финансирования данного направления в 2020 году составляет 19,22 млн рублей, из которых 14,99 млн рублей – средства федерального бюджета.

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