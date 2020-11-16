Будет на чем играть. Новосибирским школам искусств купили музыкальные инструменты почти на 20 миллионов рублей

Новые возможности для юных музыкантов Бердска открыл нацпроект «Культура»: детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова в 2020 году получила новые музыкальные инструменты, учебники и интерактивные пособия. В кабинетах появились новые зеркала, хореографические станки, экран, новая мебель и ноутбуки Благодаря нацпроекту в школе обновлен и концертный зал: приобретено современное звуковое и световое оборудование. Новые микрофоны будут более качественно передавать звучание, а заливной свет, профильные прожекторы и световой пульт позволят создавать тонкую профессиональную атмосферу на спектаклях и концертных программах.

Оснащение новыми инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений в сфере культуры, в число которых в 2020 году также вошли Куйбышевская детская школа искусств и Новосибирский колледж имени Мурова, проводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Общая сумма финансирования данного направления в 2020 году составляет 19,22 млн рублей, из которых 14,99 млн рублей – средства федерального бюджета.