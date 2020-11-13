Как доктор прописал. Учеба на удаленке будет организована в соответствии с медицинскими требованиями

Напомним, что 16 ноября ребята вернутся к занятиям, причем школьники с шестого по десятый класс будут учиться в онлайне. Как отметила представитель регионального центра медицинской профилактики, врач-методист Ольга Королева, дистанционное образование сформировано на основе гигиенических норм и требований, которые разработаны Российской академией медицинских наук, Минздравом РФ и другими структурами. «Все сделано для того, чтобы здоровье ребенка не пострадало при дистанционном обучении. В данной ситуации задача родителей – организовать режим дня, оформить рабочее место, подобрать стол, освещение, следить за временем и за тем, чтобы ребенок делал перерывы, выполнял гимнастику для глаз и для опорно-двигательного аппарата, – отметила госпожа Королева. — На Информационном портале о здоровье нами разработаны специальные материалы – они направлены именно на сохранение и укрепление здоровья детей».

Особенно ценный раздел портала в условиях дистанционки — «Чтобы компьютер не стал ребенку врагом». А в разделе «Кабинет здорового ребенка» родители могут задать экспертам интересующие вопросы и получить полезную информацию о профилактике заболеваний, защите зрения, позвоночника и многое другое.