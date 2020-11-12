Наука на дистанте. Сибирские ученые записали для школьников лекции, чтобы ребята не скучали на удаленке

О том, что ученые сделали подборку лекций для школьников, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Умный контент подготовили для того, чтобы ребята, находясь дома на онлайн-обучении и каникулах, могли узнавать для себя новое, знакомиться с самыми разными научными направлениями. Виртуальные уроки можно посмотреть или послушать на ютуб-канале «КЛАССный ученый. Выездные лекции».

Проект организовали при поддержке мэрии Новосибирска и СО РАН в условиях пандемии. В видеороликах ученые со всей Сибири рассказывают о гравитационных волнах и черных дырах, глобальном потеплении и доказательной медицине, биоинженерии, химии и многом другом. Список лекций планируют регулярно расширять.

Желающие пополнить багаж научных знаний могут пройти по ссылке