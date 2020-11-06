Повысить искусственный интеллект. Жителей Новосибирской области приглашают на обучение с кейсами от ведущих IT-компаний России и мира

Участники конкурса, который проходит во всех регионах страны, смогут стать профи в сфере искусственного интеллекта и разработчиками технологий машинного обучения. «Конкурсанты» получают шанс пройти бесплатное обучение, ориентированное на решение кейсов от крупнейших российских и мировых IT-компаний. По результатам обучения выдается цифровой сертификат специалиста в области искусственного интеллекта от Университета НТИ 2035 (Университет национальной технологической инициативы). Конкурс организован в рамках образовательного интенсива «Архипелаг 20.35», который пройдет с 7 по 21 ноября. Мероприятие нацелено на увеличение числа стартапов, реализующих в России проекты с применением искусственного интеллекта. С подробной информацией и правилами регистрации можно ознакомиться на сайте.