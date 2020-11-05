«Большая перемена» удалась. Новосибирские ребята стали лучшими на всероссийском конкурсе для школьников

Подведены итоги финала всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи. Финал «Большой перемены» проводился с 31 октября по 5 ноября в «Артеке». Более тысячи школьников со всей страны работали над созданием «Города будущего» по шести направлениям: «Образование будущего», «Искусство-Арт», «Предпринимательство», «Здоровый образ жизни», «Урбанистика» и «Волонтерство». Среди победителей конкурса – девять ребят из Новосибирской области.