В числе победителей девять новосибирских школьников.
«Большая перемена» удалась. Новосибирские ребята стали лучшими на всероссийском конкурсе для школьников
Подведены итоги финала всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодежи. Финал «Большой перемены» проводился с 31 октября по 5 ноября в «Артеке». Более тысячи школьников со всей страны работали над созданием «Города будущего» по шести направлениям: «Образование будущего», «Искусство-Арт», «Предпринимательство», «Здоровый образ жизни», «Урбанистика» и «Волонтерство». Среди победителей конкурса – девять ребят из Новосибирской области.
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