Каникулы становятся еще длиннее. Новосибирские школьники будут отдыхать до 15 ноября

3 ноября областное правительство провело совещание, в котором также участвовали представители общественности, родительских комитетов, педагоги и директора школ. По итогам совещания новосибирские власти приняли решение продлить осенние каникулы до 15 ноября. С 16 ноября к учебе в очной форме приступят классы с первого по пятый, одиннадцатые классы и малокомплектные школы. Ребята с шестого по десятый классы будут учиться в режиме онлайн. «Нам было важно принять единое решение, опираясь на мнение наших коллег и экспертов, чтобы сохранить управляемость учебного процесса и минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. — В сложившейся ситуации на первое место выходит вопрос здоровья детей и педагогов, поэтому на сегодняшний день принято данное решение».