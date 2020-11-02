Занятия на удаленке: Новосибирский педагогический университет уходит на дистанционный формат обучения

С 5 ноября для студентов НГПУ начинается преимущественно дистанционный формат обучения. «Ряд образовательных программ будет реализовываться исключительно в онлайн-формате с применением дистанционных образовательных технологий», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе университета. Занятия, требующие использования лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, будут по-прежнему проводиться в режиме офлайн. Так, традиционное очное образование сохранится у студентов Института естественных и социально-экономических наук, а также Института искусств.

Фото: архивы пресс-служб