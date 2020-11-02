Руководство вуза решило, что в условиях неутихающей коронавирусной пандемии студентам лучше «ходить» на лекции в онлайне.
Занятия на удаленке: Новосибирский педагогический университет уходит на дистанционный формат обучения
С 5 ноября для студентов НГПУ начинается преимущественно дистанционный формат обучения. «Ряд образовательных программ будет реализовываться исключительно в онлайн-формате с применением дистанционных образовательных технологий», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе университета. Занятия, требующие использования лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, будут по-прежнему проводиться в режиме офлайн. Так, традиционное очное образование сохранится у студентов Института естественных и социально-экономических наук, а также Института искусств.
Фото: архивы пресс-служб
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