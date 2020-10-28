НГУ попал в список лучших вузов, составленный американскими аналитиками

Американский новостной и аналитический журнал U.S. News & World составил топ ведущих мировых университетов. В рейтинг попал и Новосибирский государственный университет. В списке по стране он оказался пятым — после Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского института физики и технологии, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

В списке лучших европейских вузов новосибирский универ занял сто девяносто шестое место, а в общем мировом списке оказался четыреста пятьдесят третьим.

Всего в избранном списке U.S. News & World — тысяча семьсот сорок восемь вузов из восьмидесяти шести стран мира. Российских вузов в рейтинге — девятнадцать.

Фото: архивы пресс-служб