Наш универ оказался пятым в российском рейтинге, по Европе занял 196-е место, а в целом по миру — 453-е.
НГУ попал в список лучших вузов, составленный американскими аналитиками
Американский новостной и аналитический журнал U.S. News & World составил топ ведущих мировых университетов. В рейтинг попал и Новосибирский государственный университет. В списке по стране он оказался пятым — после Московского государственного университета имени Ломоносова, Московского института физики и технологии, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
В списке лучших европейских вузов новосибирский универ занял сто девяносто шестое место, а в общем мировом списке оказался четыреста пятьдесят третьим.
Всего в избранном списке U.S. News & World — тысяча семьсот сорок восемь вузов из восьмидесяти шести стран мира. Российских вузов в рейтинге — девятнадцать.
Фото: архивы пресс-служб
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